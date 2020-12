Recylex : comment participer à l'Assemblée générale du 16 décembre ?

Recylex : comment participer à l'Assemblée générale du 16 décembre ?









(Boursier.com) — Recylex SA annonce que, compte tenu du contexte sanitaire actuel et des mesures restreignant les déplacements et les rassemblements collectifs, l'Assemblée générale ordinaire du 16 décembre, appelée à approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice 2019, se tiendra exceptionnellement à "huis clos", hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, contrairement à ce qui a été annoncé précédemment.

L'Assemblée générale sera retransmise en direct à 10h30 (heure de Paris) le 16 décembre 2020 afin de permettre aux actionnaires d'en suivre le déroulement. La retransmission sera accessible par lien sur la page d'accueil du site internet de Recylex SA ainsi que dans la rubrique Finance - Actionnaires. Elle restera disponible en rediffusion après la fin de l'Assemblée.

Les actionnaires sont vivement encouragés à voter par correspondance à l'aide du formulaire de vote ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée générale ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix, en amont de l'Assemblée générale et ce, jusqu'au 13 décembre inclus. Le formulaire de vote prévu à cet effet est disponible sur le site internet de la société dans la rubrique Finance - Actionnaires et doit être retourné à Société Générale Securities Services. Aucune carte d'admission ne sera adressée aux actionnaires qui en feraient la demande. Toutes les cartes d'admissions émises deviennent caduques.

L'Assemblée générale se tenant hors la présence de ses actionnaires, ceux-ci n'auront pas la possibilité de poser des questions, ni de déposer des projets d'amendements ou de nouvelles résolutions pendant l'Assemblée. Toutefois, dans le respect des exigences légales, les actionnaires sont invités à poser, au préalable, des questions écrites auxquelles il sera répondu en séance.