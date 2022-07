Recylex : cession judiciaire des activités de recyclage de plomb et polypropylène

(Boursier.com) — Le groupe Recylex se félicite de la décision du Tribunal de commerce de Paris d'arrêter un plan de cession partielle et d'ordonner, en conséquence, la cession judiciaire des activités de recyclage de plomb et polypropylène de ses sites d'Escaudoeuvres (Nord) et de Villefranche-sur-Saône (Rhône) au profit de la société Campine, cotée sur Euronext Bruxelles, société opérationnelle du groupe industriel belge du même nom.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à la demande de Recylex par le Tribunal de commerce de Paris le 5 mai 2022.

La reprise des deux sites de recyclage des batteries au plomb s'accompagnera de la reprise de l'ensemble des emplois associés à ces sites (une soixantaine d'emplois directs) et du transfert à Campine de la participation de Recylex dans la société C2P (cette société opérant l'activité de recyclage de polypropylène sur le site de Villefranche-sur-Saône).

La gestion de ces activités sera assurée par Campine à compter du 7 juillet 2022. Le prix d'acquisition des activités concernées (dont les stocks) s'élève à environ 4 millions d'euros, soit moins de 10% du montant total de l'endettement de Recylex, en partie hérité de l'ex-Metaleurop, auprès de ses différents créanciers (notamment Glencore International AG, la Commission européenne, SNCF Réseau, Rétia...).

Suite à l'arrêté de ce plan de cession partielle, l'activité de Recylex sera réduite à une activité de holding consistant en la gestion des lourds passifs financiers et environnementaux ainsi que de la participation de 50% dans la société Recytech, laquelle fait l'objet de plusieurs nantissements.

Compte tenu de ce qui précède, la société Recylex est maintenue en redressement judiciaire afin d'étudier une solution judiciaire de restructuration de sa dette, qui demeure très incertaine. Dans ce contexte, il n'est pas prévu de reprise de la cotation de l'action Recylex.