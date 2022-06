Recylex a publié un chiffre d'affaires consolidé au 31 mars de 19,9 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Recylex au 31 mars 2022 s'est élevé à 19,9 millions d'euros. Il croît de +15% par rapport au 1er trimestre de l'année précédente.

Le segment Plomb a représenté 86% du chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2022, et regroupe le chiffre d'affaires des activités des deux usines de recyclage de batteries plomb-acide usagées de Recylex SA. Son chiffre d'affaires a atteint 17,1 ME, en hausse de +2,7 ME (+19%) par rapport au chiffre d'affaires de la même période en 2021. Cette appréciation résulte principalement de la hausse du cours du plomb sur la période et, dans une moindre mesure, de la hausse des volumes vendus de matières secondaires par les deux usines de recyclage des batteries au plomb acide usagées de Recylex SA.

Le segment Plastique a représenté 14% du chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2022 et concerne l'activité de C2P SAS. Son chiffre d'affaires a atteint 2,8 ME au 31 mars, en ligne avec le chiffre d'affaires au 31 mars 2021 (-0,1 ME par rapport au chiffre d'affaires de la même période en 2021).