Recticel révise ses prévisions pour l'année suite à l'intégration de FoamPartner

La société Recticel révise ses prévisions pour l'année 2021 suite à l'intégration de FoamPartner :

-Chiffre d'affaires YTD avril 2021 de 258,6 millions d'euros à 366,5 millions d'euros (+41,7%)

-Les ventes nettes d'avril 2021 incluent pour la première fois les ventes du groupe FoamPartner

-Les marges bénéficiaires sont égales ou supérieures aux attentes dans tous les secteurs d'activité.

Olivier Chapelle, PDG du groupe, déclare : "La tendance positive des ventes observée au T1 2021 se poursuit, et notre carnet de commandes reste fort. Cela est dû à la forte demande dans notre activité d'isolation et de mousses, combinée à une amélioration des volumes en Literie, liée à la levée progressive des restrictions pesant dans certains pays sur les magasins "non essentiels". L'approvisionnement en matières premières chimiques reste très serré (...) en conséquence, les prix des matières premières continuent d'augmenter et de battre de nouveaux records. Bien que cette situation ne devrait pas se normaliser avant le T4 2021, nous sommes capables d'augmenter les prix pour compenser ces augmentations de coûts. Après la clôture et l'intégration réussie de l'acquisition de FoamPartner fin mars 2021, avril a été le premier mois de consolidation dans nos comptes, et nous sommes désormais en mesure de prévoir son évolution jusqu'en 2021. Une analyse plus approfondie du potentiel de synergie permet de confirmer les chiffres annoncés précédemment...".