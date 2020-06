Record à Wall Street : Apple meilleur pari 5G de l'année à venir ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Apple a signé vendredi un nouveau record historique à Wall Street, soutenue par les espoirs d'une reprise économique en "V", et une recommandation positive du courtier Wedbush, qui parie sur le succès des futurs iPhones 5G de la firme à la pomme.

Le titre Apple a terminé vendredi à 331,50$ (+2,85%), son premier record depuis le 12 février dernier, avant le plongeon boursier provoqué par la crise du coronavirus. La capitalisation boursière d'Apple a retrouvé sa première place avec 1.440 milliards de dollars, devant Microsoft qui pointe à 1.420 Mds$, Amazon (1.240 Mds$) et Alphabet (982 Mds$).

Le courtier Wedbush a propulsé le titre au sommet en relevant son objectif de cours de 350$ à 375$, ce qui représente un potentiel de hausse de 13% par rapport au cours actuel d'Apple. Dans une note à ses clients publiée jeudi soir, l'analyste Daniel Ives écrit que la crise sanitaire actuelle a gonflé à environ 350 millions le nombre d'utilisateurs d'iPhones désormais susceptibles d'être tentés par une montée en gamme. Cette demande latente constitue une opportunité pour Apple de profiter de l'arrivée de la 5G sur son prochain iPhone 12. Ainsi, selon Wedbush, Apple serait "le meilleur pari 5G pour l'année à venir".

Le titre de la firme à la pomme a regagné 48% depuis son plus bas de l'année à 224,37$ atteint le 23 mars, en plein krach boursier dû au Covid-19. Il affiche une progression de 13% depuis le début 2020 et de 74% depuis un an.