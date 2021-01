Réalités veut bâtir dans le handball féminin

(Boursier.com) — Réalités devient l'actionnaire principal du club de handball féminin de Nantes à travers la société NAHB PRO, nouvellement créée et aux côtés de l'association sportive Nantes Atlantique Handball et de la société Azimut. En tant qu'actionnaire principal, le groupe entend poursuivre le développement du club et contribuer à la professionnalisation du sport féminin.