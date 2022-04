Réalités va réhabiliter le site du Grand Dôme à Villebon-sur-Yvette

(Boursier.com) — Au terme d'une consultation nationale, la Fédération Française de Judo a choisi l'offre du groupe Réalités pour la réhabilitation et la mise en valeur du site du "Grand Dôme" et l'implantation de la solution sports & loisirs de sa filiale Up2Play.

Ce projet, qui place l'usage au centre de l'ouvrage, représentera un investissement d'environ 70 millions d'euros.

Dans le cadre du développement du parc d'activités de l'Atlantique et de la réhabilitation du site du Grand Dôme, le groupe Réalités a choisi de capitaliser sur la charge symbolique du Grand Dôme et de mettre à profit le foncier disponible pour réaliser : un espace de sports et loisirs articulé autour du Grand Dôme ; un parc d'activités et de bureaux d'accompagnement ; des espaces dédiés aux associations locales partenaires.

Le projet immobilier totalisera une surface de plancher de construction de plus de 46.000 m2 ; le Grand Dôme représentant à lui seul environ 11.000 m2 de ces surfaces.

Dans une logique de respect de l'environnement et de maintien des espaces vert existants, l'emprise des bâtiments est limitée à 28.800 m2 : 33% d'espaces de pleine terre sont ainsi conservés. De plus, 6.000 m2 de bassins paysagers favoriseront la rétention, l'acheminement et l'infiltration des eaux pluviales. Enfin, 7.000 m2 des stationnements seront en revêtement perméable. La mise en valeur du site s'inscrit dans une composition d'ensemble où le paysage forme un écrin végétal,

Guillaume Moute, directeur général d'Up2Play, commente : "Ce succès est le fruit d'un travail collectif et illustre parfaitement les nombreuses synergies qui peuvent être mises en oeuvre entre l'usage et l'ouvrage, au sein du groupe Réalités, pour créer des lieux de vie utiles aux territoires et à leurs habitants. C'est également une grande satisfaction de pouvoir concrétiser ce projet d'envergure à Villebon-sur-Yvette en redonnant vie au Grand Dôme, et de développer une 1re destination Up2Play en Ile-de-France".