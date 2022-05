Réalités va lever 35 ME à 45 euros l'action

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial Réalités a signé, le 5 mai 2022, une lettre d'intention ferme avec la holding familiale FDNGT pour accompagner la dynamique d'activité constatée depuis le début de l'exercice et assurer le succès de son plan "Ambitions 2025", qui a pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires de 800 ME avec un taux de résultat opérationnel de 8%.

Cet accord prévoit la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total de 35 millions d'euros, dont 30 ME à souscrire par la holding familiale FDNGT. Les dirigeants fondateurs et managers souscriront à hauteur d'un total de 5 ME, démontrant leur engagement dans la stratégie du Groupe et leur souhait d'être accompagnés dans la durée par des partenaires de qualité et de confiance.

L'opération est menée à 45 euros par action.

La réalisation de l'augmentation de capital est prévue à la fin du 1er semestre 2022.

Rappelons que l'action Réalités est actuellement sur un cours de 33,7 euros.