Réalités : un 1er programme à La Baule

(Boursier.com) — Réalités lance Les Villas des Dunes, son premier programme immobilier à La Baule, station balnéaire de la Côte d'Amour en Loire-Atlantique. Le site propose des villas Type 4 et Type 5 jusqu'à 137m2, aux prestations haut de gamme, disposant toutes d'un jardin, d'une terrasse, d'un double stationnement et la possibilité de profiter d'une piscine chauffée privative. La résidence offre de vastes logements parfaitement orientés et bénéficiant de larges terrasses et jardins. Les modénatures et soubassement en parement de pierres empruntent les codes de l'architecture locale. Les formes, épurées et équilibrées, confèrent aux Villas des Dunes une identité forte. Les tonalités de blanc et de gris ainsi que l'utilisation de matériaux traditionnels comme l'ardoise ou la pierre ancrent pleinement Les Villas des Dunes dans le paysage de La Baule.

A deux pas du bourg historique d'Escoublac, la résidence d'exception Les Villas des Dunes est le 1er programme immobilier du Groupe Réalités à La Baule.

Réalités a ouvert son agence à Saint-Nazaire en 2019 et 156 autres logements y sont en cours de réalisation, répartis sur 3 opérations en cours de travaux :

- La Traversée, 59 logements pour une livraison prévue au 4e trimestre 2022

- Les Terrasses Boisées, 61 logements pour une livraison prévue au 4e trimestre 2021

- La Promenade, 36 logements pour une livraison prévue au 4e trimestre 2021.