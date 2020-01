Réalités : transparent ?

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Réalités, qui s'est tenu le mardi 31 décembre au siège du Groupe, a approuvé l'opération de rachat de la totalité des titres HEURUS détenus par DOGE Invest, en lien avec la stratégie de développement des activités de maîtrise d'usage.

Après l'entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition du groupe CAP'ETUDES annoncée le 18 décembre, Réalités poursuit sa stratégie de développement de l'activité maîtrise d'usage et annonce le rachat à DOGE Invest de sa quote-part de capital au sein d'HEURUS. Cette opération permettra l'alignement des intérêts, l'intégration des activités et une meilleure lisibilité des états financiers du Groupe.

La forte progression des activités d'HEURUS sur l'exercice 2019, à la suite de la signature du partenariat structurant avec le fonds INFRARED au cours de l'année 2018, permet d'envisager une croissance soutenue et régulière sur le long terme de cette activité, avec pour objectif de créer davantage de valeur pour le Groupe.

Post-opération, Réalités détient 95,64% du capital

REALITES a ainsi procédé le 31 décembre 2019 au rachat des actions que DOGE Invest détenait au capital de la société HEURUS (soit 33,36% du capital d'HEURUS) pour un prix de 2,668 ME euros, assujetti d'un complément de prix pouvant aller jusqu'à 20% du prix d'acquisition en fonction de la réalisation d'objectifs de croissance (ie. Chiffre d'Affaires) et de rentabilité (ie. Résultat Opérationnel).

Post-opération, Réalités détient par conséquent 95,64% du capital d'HEURUS, le solde revenant aux mandataires sociaux de la société. Jusqu'alors mise en équivalence, l'activité d'HEURUS sera comptabilisée en intégration globale sur la totalité de l'année 2020, permettant ainsi de mieux appréhender le poids de cette activité et plus globalement le poids de l'activité maîtrise d'usage au sein du Groupe.

Les impacts de cette opération sur les comptes 2019 (pro forma) et les objectifs 2020 seront précisés lors de la réunion de présentation des comptes annuels qui aura lieu le 20 mars prochain...

Selon Portzamparc, "l'opération est financièrement intéressante et apportera plus de transparence sur le développement de la maîtrise d'usage au sein du groupe. Avec la finalisation attendue de l'acquisition de Cap'études, 2020 marquera une réelle accélération de cette activité" explique l'analyste qui confirme un cours cible de 29 euros sur le dossier en restant à l'achat...