Réalités : stratégie en place

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial Réalités a signé un accord avec Norma Capital qui s'engage à acquérir, via ses fonds labellisés ISR Immobilier, les murs des futurs Pôles Santé MedCorner City, filiale de maîtrise d'usage du Groupe.

MedCorner City a pour vocation d'être utile aux professionnels de santé, aux territoires et à leurs habitants par l'implantation et l'exploitation de Pôles Santé attractifs, et de répondre ainsi aux principaux enjeux "santé" de proximité. En ce sens, les Pôles Santé MedCorner City proposent un environnement de travail et des services adaptés aux besoins et aux usages des professionnels de santé libéraux, que ce soit en termes de mutualisation des moyens, de simplification des formalités d'installation et d'exercice, ou encore de développement du parcours de soins des patients en s'appuyant sur les forces d'une équipe pluridisciplinaire. Outre le regroupement de professionnels de santé locaux désireux de faire évoluer leur mode d'exercice, MedCorner City apporte une solution aux territoires et à leurs habitants en créant, par l'identification de cette destination santé, les conditions pour en attirer de nouveaux. MedCorner City entend ainsi lutter contre la désertification médicale dans les territoires, en particulier dans les villes moyennes...

Partageant la même vision d'un immobilier socialement utile, Norma Capital, Société de Gestion de Portefeuille dans l'immobilier gérant 750 ME d'actifs, s'engage à se porter acquéreur des murs des futurs Pôles Santé exploités par MedCorner City. L'acquisition des futurs Pôles MedCorner City par Norma Capital s'effectuera notamment pour le compte de sa SCPI Fair Invest labellisée ISR immobilier, premier label français pour l'Investissement Socialement Responsable.

Créé en juillet 2018, ce fonds à capital variable investit en immobilier tertiaire en prenant systématiquement en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans sa politique d'investissement.

Ciblant en France les quartiers des grandes villes offrant des opportunités (déficit d'offre ou volonté de regroupement des professionnels de santé), mais aussi les agglomérations de 20.000 à 100. 000 habitants, soit 26% de la population, MedCorner City prévoit de développer en moyenne 4 à 5 Pôles Santé par an. Dimensionné en fonction d'une étude d'opportunité, chaque nouveau Pôle représente en moyenne une surface de 800 m(2).

A ce jour, 5 Pôles Santé sont en cours de construction, tandis que 6 autres Pôles sont en phase de montage. L'objectif est d'ouvrir 20 établissements à horizon 3/5 ans. Dans le 1er portefeuille validé par Norma Capital, les 3 Pôles, tous en travaux, totalisent plus de 2.800 m2 pour un investissement global de l'ordre de 10 ME : Pôle Santé Gavarnie à Villenave d'Ornon (Gironde) ; Pôle Santé de la Paix à Cherbourg - Equeurdreville (Manche) ; Pôle Santé Les Villes Dorées à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor).

"Réalités poursuit sa stratégie de développement de l'usage pour répondre aux besoins des collectivités et évidemment alimenter l'ouvrage" commente Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 38 euros sur le dossier. Le titre recule de 1% ce mercredi matin à 28,20 euros en bourse de Paris.