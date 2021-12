Réalités : soutenu

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Réalités a obtenu une nouvelle ligne de financement pour un montant de 18,1 ME dans le cadre du dispositif "Prêt Participatif Relance" instauré par la loi de finances pour 2021. Ce prêt a été obtenu auprès de quatre partenaires financiers historiques du Groupe : Banque Tarneaud, BRED Banque Populaire, La Banque Postale et Société Générale, La Banque Postale ayant joué le rôle de Coordinateur et d'Arrangeur sur cette opération.

Conçu pour accompagner le développement des entreprises, le "Prêt Participatif Relance" (PPR) vise à apporter aux PME et aux ETI un financement de long terme, à des conditions attractives et un différé d'amortissement important. Réalités annonce être l'un des tout premiers groupes bénéficiant de ce dispositif en France pour un montant supérieur à 10 ME.

Ce prêt vient compléter le premier crédit syndiqué du Groupe, un financement "Revolving Credit Facility" (RCF) d'un montant de 24 ME, signé le 25 octobre auprès d'un pool de neuf banques (Banque CIC Ouest, Banque Palatine, Banque Populaire Grand Ouest, Banque Tarneaud, BRED Banque Populaire, Caisse d'Epargne, La Banque Postale, Landesbank Saar et Société Générale).

"Le groupe profite de son éligibilité pour anticiper ses besoins de refinancement des deux prochaines années" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 38 euros. Le titre monte de 0,4% ce vendredi à 27,80 euros.