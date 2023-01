Réalités : solide croissance en 2022

(Boursier.com) — Dans un environnement de marché particulièrement complexe, Réalités réalise en 2022 de belles performances avec une hausse de son chiffre d'affaires d'environ +22% par rapport à l'exercice 2021. Son chiffre d'affaires IFRS HT est estimé autour de 350 ME.

"Nous sommes particulièrement satisfaits de ces indicateurs qui présentent une performance de très haut niveau dans un contexte extrêmement difficile particulièrement après l'été 2022. La Maîtrise d'usage a bien performé sur la fin de l'année alors que, dans le même temps, la vente aux particuliers et aux institutionnels s'est arrêtée autour de l'été. Ces résultats démontrent la résilience du modèle économique du développement territorial et l'engagement de toutes nos équipes. J'aurais aimé franchir le cap des 400 ME HT IFRS, ce que nous aurions pu réaliser aisément dans un contexte moins difficile que celui traversé en 2022. Nous voyons la situation se normaliser lentement et sommes prudemment confiants pour une relance du marché courant 2023", commente Yoann Choin-Joubert, Président-Directeur général de Réalités, qui conclut : "Réalités est pleinement lancé vers la réalisation de son plan Ambitions 2025. Encore une fois, je remercie sincèrement nos équipes, nos clients, actionnaires et partenaires financiers de leurs engagements".