Réalités : se met au vert

(Boursier.com) — Réalités grimpe de 1,9% ce vendredi à 38 euros, alors que le groupe a lancé une émission d'obligations vertes à prime d'impact pour contribuer au financement de sa stratégie carbone. Compatible avec les Accords de Paris et la Stratégie Nationale Bas Carbone, la stratégie carbone de Réalités s'articule autour de trois piliers : mesurer ; réduire l'intensité carbone des activités ; compenser dès que possible les émissions résiduelles dans une démarche de neutralité carbone.

Pour mener à bien cette ambition bas carbone, Réalités a identifié un besoin d'investissement de l'ordre de 30 millions d'euros à l'horizon 2025. Son émission d'obligations vertes à prime d'impact s'inscrit dans ce cadre et se réalisera en deux tranches avec l'objectif de collecter au total 5 ME en 2022.

La première tranche, actuellement en précollecte, est ouverte à la souscription jusqu'au 19 juillet...

Cette levée de fonds est réalisée dans le cadre d'un partenariat inédit avec LITA.co, première plateforme digitale permettant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers d'investir dans des entreprises porteuses d'innovations sociales et écologiques durables.

Le groupe a été sélectionné par un comité d'experts au sein d'une nouvelle offre "Transformation" dédiée au financement des entreprises dans leur transition vers des modèles bas carbone. Elle est la première ETI sélectionnée par LITA.co. Portzamparc est conforté dans son avis à l'achat avec un cours cible de 49,5 euros sur le dossier.