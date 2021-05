Réalités se dote d'un pôle ingénierie, construction et robotisation en procédant à l'acquisition de la société TESSA

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial REALITES annonce l'acquisition de TESSA INDUSTRIE, entreprise innovante spécialisée dans la fabrication industrielle "hors-site" de bâtiments décarbonés, créant ainsi REALITES Building Technologies, son pôle ingénierie, construction et robotisation.

L'acquisition de cette pépite à haut potentiel représente la touche finale au positionnement stratégique d'intégration verticale engagé par REALITES, qui réunit désormais en son sein l'ensemble de la chaîne de construction. REALITES consolide ainsi son positionnement de développeur territorial, maître de l'usage et de l'ouvrage, capable d'intervenir en France comme à l'international, en maîtrisant parfaitement l'ensemble des procédés constructifs.

Investisseur dans l'ingénierie depuis sa création, le groupe REALITES a toujours été disruptif. Il se donne aujourd'hui la capacité de relever les nouveaux enjeux de la construction, et notamment celui de l'empreinte environnementale :

"L'ingénierie développée par TESSA INDUSTRIE est incroyable. Elle aborde chaque enjeu clé de la construction d'avenir : l'industrialisation, la réduction de l'empreinte carbone et la production locale", se félicite Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG de REALITES.

Cette stratégie de développement opérée par REALITES répond également à la réalité de marché du secteur constructif qui perd continuellement en productivité, enfermé dans des process immuables plus que centenaires. Par l'acquisition de TESSA INDUSTRIE, REALITES entend renverser le constat actuel de hausse des coûts de construction, de délais de production des opérations et de l'aggravation des impacts environnementaux des projets, qui affaiblissent le bénéfice du client final.

REALITES s'engage dans cette révolution avec son ADN, son ambition, sa culture de la réussite et la conviction que l'ensemble de ses marchés sont à un moment de transformation.

Pour Yoann CHOIN-JOUBERT a commenté : "REALITES confirme son statut d'entreprise unique, dotée d'un potentiel exceptionnel de création de valeur à court, moyen et long terme."