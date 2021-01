Réalités s'implante en Mayenne avec la construction d'une résidence seniors

Réalités s'implante en Mayenne avec la construction d'une résidence seniors









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Réalités s'implante pour la première fois en Mayenne, avec un projet piloté par sa filiale de maîtrise d'ouvrage spécialisée dans la santé, le médico-social et la résidence gérée, Réalités Life+. En acquérant auprès de la ville un terrain idéalement situé à Laval, Réalités confirme son positionnement de développeur territorial, en associant sa filiale d'usage Heurus, exploitant et gestionnaire spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées autonomes ou fragilisées, seules ou en couple.

Les travaux de la résidence, nommée 'Beatrix', ont commencé fin 2020, et permettront une ouverture des portes début 2023.

Les résidences Heurus offrent une alternative aux parcours résidentiels classiques proposés aux seniors Lavallois, lorsque le maintien à domicile n'est plus possible mais que l'entrée en EHPAD n'apparaît pas comme la solution la plus adaptée. Ce concept singulier permet de disposer d'un logement individuel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), avec une totale liberté des résidents. Ces derniers bénéficient également d'un pack de services complet pour tous -conciergerie 24h/24, aide-ménagère, animations quotidiennes...- et de services optionnels : restaurant, accompagnement aux gestes de la vie quotidienne réalisés par une équipe d'aides-soignantes.

Les résidences sont conçues comme un lieu de convivialité comme "à la maison", et permettent de retrouver du lien social et une vie sereine en toute sécurité.

La résidence a été cédée en vente en état futur d'achèvement (VEFA) à l'investisseur Infrared Capital Partners, fin décembre 2020. Cette vente intervient dans le cadre du partenariat conclu en 2019 par Réalités et Heurus avec le gestionnaire de fonds anglais. En effet, Infrared Capital Partners a souhaité investir dans le développement et l'exploitation d'une plateforme constituée d'une vingtaine de résidences services seniors en France à l'horizon 2023.