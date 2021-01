Réalités révise à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2020

Réalités révise à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2020









Crédit photo © Réalités

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial Realités annonce la révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires 2020. Malgré le contexte pénalisant lié à la crise sanitaire, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 200 ME, en croissance d'au moins 20%.

A l'occasion de la publication de ses derniers résultats semestriels, le groupe avait annoncé un objectif de chiffre d'affaires annuel consolidé "supérieur à 190 ME".

Yoann Choin-Joubert, P-DG fondateur du groupe Réalités, réagit : "En 2015, nous énoncions déjà cet objectif de 200 ME pour 2020. L'atteindre malgré ce contexte inédit est une performance extraordinaire de la part de toute l'équipe REALITES. Elle renforce notre confiance dans notre stratégie et notre vision pour les territoires et préfigure les bonnes nouvelles à venir dans les prochaines semaines."

Ces indicateurs d'activité, non audités, feront l'objet de compléments d'informations lors de la publication du chiffre d'affaires 2020, le 10 février prochain.

Agenda financier

-Jeudi 28 janvier : Présentation Plan Stratégique Ambition 2024 (webinar)

-Mercredi 10 février (après bourse) : Publication du -Chiffre d'affaires annuel 2020

-Jeudi 25 mars (après bourse) : Publication des Résultats annuels 2020

-Vendredi 26 mars : Présentation SFAF des Résultats annuels 2020.