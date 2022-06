Réalités : retenu par la CCI Maine-et-Loire pour la cession de son siège social

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial Réalités a été désigné lauréat, en fin d'année 2021, de la consultation lancée par la CCI Maine-et-Loire pour la cession de son siège social situé boulevard du Roi René à Angers. Les parties ont signé une promesse de vente portant sur la totalité des bâtiments.

Le projet porté par les équipes de l'agence d'Angers de Réalités prévoit de reconquérir et magnifier ce site emblématique du patrimoine angevin qui occupe près de 3.000 m2, à proximité du château des ducs d'Anjou, en lui donnant une nouvelle identité. La programmation prévoit une réhabilitation accompagnée d'une nouvelle construction et propose une mixité d'usages : logements d'exception, espaces de restauration et de bien-être.

Le rectorat et le centre d'orientations et d'informations du Maine-et-Loire occuperont les lieux jusqu'à la fin de l'année 2022. Une partie des activités de la CCI resteront en place jusqu'en 2024.