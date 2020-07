Réalités : résultats de l'augmentation de capital

Réalités : résultats de l'augmentation de capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Réalitésannonce les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 2 juillet 2020. L'Augmentation de Capital, d'un montant brut de 14,8 millions d'euros, prime d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 740.668 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 20 euros.

-Le montant final brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève à 14,8 millions d'euros au prix de souscription de 20 euros par action, se traduisant par l'émission de 740.668 Actions Nouvelles, soit 100% de l'Augmentation de capital hors clause d'extension.

-L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande totale de 740 668 actions, dont 631.464 actions à titre irréductible, 53 555 actions à titre réductible et 55.649 actions à titre libre.

-La capitalisation boursière de REALITES ressort à 67,9 millions d'euros après création des 740.668 actions nouvelles, sur la base du cours de clôture de 20,40 euros au 27 juillet 2020.

-Suite à leurs souscriptions, DOGE INVEST et REACTION, actionnaires de référence et fondateurs, détiennent ensemble 71,15% du capital et 76,68% des droits de vote de la société.

-Le flottant s'élève à 28,85% du capital et 23,32% droits de vote contre 32,85% du capital et 24,75% des droits de vote avant l'augmentation de capital.

-Le produit net de l'augmentation de capital dote REALITES des moyens supplémentaires pour financer son cycle de développement à moyen terme, asseoir son indépendance financière et faire évoluer le ratio endettement net / capitaux propres (" Gearing ") de manière cohérente par rapport aux objectifs.

Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-Directeur Général du Groupe, a déclaré : "Six ans après l'introduction en Bourse de REALITES, nous nous félicitons du chemin parcouru et du succès de cette augmentation de capital réalisée dans une période complexe. Je remercie tous nos actionnaires, les historiques et ceux qui nous ont rejoints. Au travers de leur confiance, ils donnent au Groupe les moyens de ses ambitions : devenir un acteur national et international du développement des territoires, mixant les activités de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'usage et de foncière. L'ambition que porte le Groupe s'appuie sur un ADN entrepreneurial fort et l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs au projet, dont ils sont partie prenante. Dans un contexte durement impacté par la crise, la force de REALITES est de continuer à croître sans renoncer aux valeurs et aux principes qui sont les siens."