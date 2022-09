Réalités : résultat net stable à 2,8 ME

(Boursier.com) — Sur le semestre, Réalités enregistre un EBITDA de 17,5 ME en progression de 25,9%.

Le taux d'EBITDA passe ainsi de 11,1 % au 30 juin 2021 à 12,4 %.

Le résultat net Part du Groupe est inchangé à 2,8 ME...

Le pipeline de l'activité Maîtrise d'ouvrage et les projets en cours dans l'activité Maîtrise d'usage, soit un volume d'affaires de 2,9 MdsE, confortent la société dans sa capacité à délivrer une croissance forte dans les prochains mois.

Réalités réaffirme ainsi son objectif de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 400 ME et d'atteindre en 2025 un chiffre d'affaires de 800 ME et un taux de résultat opérationnel de 8%...