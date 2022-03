Réalités : résultat net à +35,9%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021 de Réalités progresse de 39,5% par rapport à l'exercice dernier pour s'établir à 285,7 ME.

L'EBITDA s'établit à 34,8 ME en augmentation de 43,2%. Cette performance intègre les investissements en capital humain...

Le taux d'EBITDA progresse de 11,9% en 2020 à 12,2% sur l'exercice.

Le résultat opérationnel s'affiche à 20,7 ME, en hausse de 51,9% et représente 7,2% du chiffre d'affaires contre 6,6% l'an dernier.

Le résultat net s'établit à 10,6 ME, en hausse de 35,9%. Le résultat net Part du Groupe ressort à 8 ME en progression de 31,1%.

L'endettement net hors dette projets s'établit à 96,3 ME, soit un gearing corporate de 87%. Le gearing y compris dettes liées à des actifs immobiliers et hors contrats de location ressort à un niveau maîtrisé de 126% compte tenu de la forte croissance que connait aujourd'hui le groupe.

Le Conseil d'Administration proposera donc à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 1,80 Euro par action, soit une progression de 157% par rapport à l'exercice précédent.

Fort de la dynamique d'activité constatée depuis le début de l'exercice et des projets en cours, Réalités réaffirme sa confiance dans sa capacité à réaliser en 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 400 ME, en avance sur son plan Ambitions 2025 qui a pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires de 800 ME et un taux de résultat opérationnel de 8%.