Réalités rénove le stade Bauer

Réalités rénove le stade Bauer









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil Municipal de Saint-Ouen-sur-Seine s'est prononcé en faveur de la cession du stade Bauer au groupe Réalités en vue de sa rénovation. Cette délibération marque une avancée importante pour ce projet sur lequel le Groupe Réalités travaille en lien étroit avec la Ville et le Club Red Star FC depuis plusieurs mois. Celui-ci s'inscrit dans le cadre de 'Inventons la Métropole du Grand Paris 2', plus grand appel à projets d'architecture et d'urbanisme d'Europe, pour lequel le groupement conduit par Réalités a été désigné lauréat en juin 2019.

Réalités investira près de 150 millions d'euros à Saint-Ouen-sur-Seine pour la rénovation du stade et la création d'une destination unique autour du sport et des cultures urbaines. A ses côtés, pour mener à bien ce projet, Réalités s'entoure de l'agence SCAU architecture et de Clément Blanchet, architecte. Il s'agit de "maintenir l'identité, l'atmosphère de Bauer pour offrir aux supporters, au club et à la ville un stade d'excellence ouvert sur son quartier et ses habitants". Cette décision marque le point de départ opérationnel du projet. Réalités "tiendra ses engagements et maintient le cap sur un stade livré en 2023". Les travaux seront réalisés par Réalités en site occupé. Ainsi le Club Red Star FC pourra jouer ses matchs à domicile au stade Bauer.