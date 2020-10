Réalités : rénovation du stade Bauer à Saint-Ouen

(Boursier.com) — Stade emblématique du Red Star FC depuis 1909, le stade Bauer de Saint-Ouen s'apprête à faire peau neuve !... À l'occasion d'une conférence de presse organisée le 23 octobre, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, le président du club, Patrice Haddad et le président du groupe de développement territorial REALITES, Yoann Choin-Joubert, ont dévoilé les grandes lignes du projet de rénovation tant attendu.

Le stade Bauer, dont la rénovation débutera en 2021 pour s'achever en 2024, au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques, occupe une place particulière dans le coeur des habitants de la ville de Saint-Ouen, dont il a accompagné le rayonnement et l'évolution depuis 111 ans. C'est la raison pour laquelle Karim Bouamrane et le nouvel exécutif ont tenu à ce que le projet de rénovation fasse l'objet d'une consultation citoyenne du 4 au 26 novembre prochains.

"Nous allons rénover Bauer ensemble pour que ce stade soit mieux intégré dans son quartier et réponde à des objectifs écologiques et de mobilités innovants. Bauer doit aussi devenir un lieu de vie ouvert proposant de nombreux nouveaux services. La consultation associera les riverains, le club, les supporters, les acteurs économiques et associatifs, l'ensemble des élus municipaux de majorité et d'opposition et l'ensemble de la population" rapporte Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris.

Cette consultation permettra d'orienter et de préciser le projet conçu par le groupe REALITES, lauréat du concours Inventons la Métropole du Grand Paris. Le chantier se déroulera par ailleurs de manière à permettre au Red Star de continuer à jouer ses matchs à domicile pendant les travaux, en homologuant dès cette fin de saison l'enceinte aux exigences de la Ligue 1. Le nouveau stade, unique en son genre, sera un lieu de vie y compris en dehors des matchs, ouvert sur la ville et ses habitants.

"Nous sommes fiers de pouvoir écrire, avec la ville de Saint-Ouen-sur-Seine et le Red Star FC, une nouvelle page de la grande histoire du stade Bauer. Nous partageons l'envie de rassembler les Audoniens et de redynamiser le quartier Bauer, pour que ce projet contribue à faire de Saint-Ouen-sur-Seine une ville d'excellence pour tous" souligne Yoann Choin-Joubert, PDG du groupe REALITES

Le Red Star FC attend en effet cette rénovation depuis de nombreuses années. Salariés du club, joueurs, licenciés, comme supporters, voient enfin se concrétiser cette rénovation indispensable pour accompagner le Red Star dans sa progression...

"Depuis que j'ai repris le club j'ai fait du nouveau Bauer la priorité de notre développement. C'est un moment historique pour toute la famille Red Star et une étape cruciale de notre feuille de route 2024. Notre volonté est de conserver notre dimension sociale, à l'heure du foot business, tout en visant l'élite sportive. La future enceinte permettra de nous ancrer définitivement sur notre territoire, et donnera au club les moyens de ses ambitions."

Patrice Haddad, Président du Red Star conclut : "La ville accompagnera les habitants tout au long de la rénovation et veillera à la bonne tenue du cahier des charges. Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, elle compte inscrire le stade Bauer dans les sites d'entraînement, à moins de 2km du Village des athlètes qui sera alors situé en bord de Seine, dans le nord de Saint-Ouen".