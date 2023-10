Réalités renouvelle son RCF d'un montant de 21,4 ME

(Boursier.com) — Réalités a signé le renouvellement de sa ligne de crédit syndiqué auprès d'un pool de 7 banques pour un montant de 21,42 millions d'euros.

En octobre 2021, le Groupe Réalités avait conclu son premier crédit syndiqué, un financement "Revolving Credit Facility" (RCF) d'un montant de 24 ME et d'une durée de 2 ans. Celui-ci est renouvelé 2 ans plus tard auprès d'un pool de 7 banques comprenant Banque CIC Ouest, Banque Palatine, Banque Populaire Grand Ouest, BRED Banque Populaire, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire, Banque Postale et Société Générale.