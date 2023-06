Réalités renforce ses ressources financières

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Réalités indique que ses dirigeants et actionnaires stratégiques ont procédé ces dernières semaines à un renforcement des ressources financières pour un montant total de plus de 30 ME, investis en capital au niveau des projets immobiliers. A ce montant s'ajoute l'économie de plus de 4 ME réalisée du fait de l'absence de distribution de dividendes.

Dans un marché de l'immobilier en difficulté, le groupe de développement territorial anticipe sur la première moitié de l'année une croissance de 30% de ses réservations et de ses actes authentiques HT par rapport au premier semestre 2022 (données non auditées). Pour soutenir cet élan, les dirigeants et actionnaires ont ainsi renforcer les ressources financières du Groupe.

Réalités ne cache pas les difficultés actuelles (volumes et marges) mais se prépare à traverser ce cycle pour préparer le rebond attendu en 2025.