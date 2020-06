Réalités renforce sa gouvernance pour accompagner son développement

Réalités renforce sa gouvernance pour accompagner son développement









Crédit photo © Réalités

(Boursier.com) — Réunie le 15 mai 2020 à huis clos, l'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Réalités a approuvé les nominations au titre d'Administrateurs du groupe Réalités et pour une durée de 4 ans, de Cristina PEICUTI (administratrice indépendante), Arnaud PONROY et Fabrice CAHIERC (biographies en pages suivantes). Ils siégeront aux côtés de Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-Directeur Général et Christophe de BREBISSON, Secrétaire Général du Groupe.

Les mandats d'Administrateurs de Yann MERTZ et de Gérard CAMBOULIVES ont pris fin à l'occasion de cette Assemblée Générale. Le Groupe tient à les remercier pour leur engagement durant toutes ces années.

Pour la première fois, un collège de censeurs est institué au sein du Conseil d'Administration. Constitué des membres du Comité Exécutif du Groupe, il a pour mission d'étudier les questions que le Conseil d'Administration ou son Président soumet à son examen. Chaque censeur dispose par ailleurs d'une voix consultative lors des votes du Conseil d'Administration. Conformément à la législation, deux représentants du CSE y participent également, avec voix consultative.

Cette nouvelle gouvernance vient appuyer les temps de transformation du Groupe, engagé dans une dynamique de forte croissance. Depuis sa création en 2003, REALITES, historiquement promoteur résidentiel en diffus opérant dans l'Ouest de la France, est devenu un développeur territorial international, opérant en France et en Afrique.

Commentant ces nominations, Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG du groupe, a déclaré : "Le fort développement du Groupe implique de faire progresser ses lieux de gouvernance et nous le faisons avec ambition. Je salue les nominations de Cristina PEICUTI, experte en économie internationale et finance d'entreprise, de Fabrice CAHIERC et Arnaud PONROY, entrepreneurs de talent, longtemps dirigeants d'ETI. Leur choix d'accompagner REALITES, une entreprise de leur écosystème, est un signe fort de la confiance qu'ils ont en nous et notre projet. Nous le faisons aussi avec transparence, marqueur fort de notre ADN : le Comité Exécutif du Groupe devient le collège de censeurs du Conseil d'Administration, au sein duquel le CSE est également représenté. Cette gouvernance renforcée est une première étape vers les nouveaux défis qui se présentent, et que nous relèverons dans les prochains mois."