Réalités reçoit Jean Castex à Amiens

(Boursier.com) — Samedi 8 janvier 2022, Yoann Choin-Joubert (PDG du groupe de développement territorial Réalités) a reçu sur son site de La Tisserie, à Amiens, Jean Castex (Premier ministre), Barbara Pompili (ministre de la Transition écologique), Emmanuelle Wargon (ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement) et Muriel Nguyen (Préfète de la Somme).

L'occasion pour le Groupe, très engagé au service des territoires et porté par l'intérêt général, de présenter in situ son projet emblématique 'La Tisserie', situé sur le site de Cosserat, non moins historique pour la cité d'Amiens. Ce site amiénois emblématique a abrité dès 1794 une manufacture de velours de renommée internationale, fleuron industriel français, vantée par Jules Verne, employant à son apogée 1.100 salariés sur 800 métiers à tisser. Confrontée à la crise du secteur, l'usine est rachetée en 2004, et ferme définitivement en mars 2012.

Après avoir acquis le site en 2019, Réalités a travaillé en préservant son histoire, certains bâtiments et façades étant inscrits au titre des Monuments historiques : un chantier d'intérêt général utile au territoire, mené main dans la main avec l'agence d'architecture Reichen et Robert & Associés, spécialiste de la réhabilitation de sites patrimoniaux. L'objectif est d'y construire un quartier et d'ouvrir le lieu aux Amiénois : 43.000 m(2) de logements, résidence personnes âgées, commerces, activités artisanales et d'espaces publics aménagés à forte valeur patrimoniale...

A terme, La Tisserie comptera 8.000 m2 de bâtiments réhabilités, 34.000 m2 de nouveaux édifices, compris sur 5 hectares aménagés, 400 logements, 500 m2 de commerces et 6.000 m2 de bureaux, lieux de formation et locaux d'activités. L'appel à projets 'Mov'in Factory', destiné à trouver les futurs occupants de l'ancienne friche, a dévoilé ses lauréats en novembre 2021 : dès cette année, La Tisserie accueillera notamment l'atelier Bouchendhomme qui proposera de la réfection ou création de sièges anciens et contemporains ou encore la confection de rideaux. Un Brewpub -mélange de pub, micro-brasserie et restaurant- complèteront le projet ainsi qu'une école des métiers numériques. Des jardins partagés végétaliseront enfin le tout avec des carrés partagés et une micro-jardinerie.

Avec ce projet de 110 millions d'euros, l'objectif pour le Groupe est d'abord d'éviter des émissions de carbone en favorisant l'économie de ressources, mais aussi de préserver l'identité du site, limiter l'artificialisation des sols et de consommer majoritairement des énergies renouvelables à un coût maîtrisé pour les usagers. L'enjeu pour Réalités est de parvenir à associer le renouvellement urbain, avec réhabilitation et valorisation du patrimoine bâti, à un contexte de forts impacts économiques et de hauts coûts de travaux, tout en garantissant une programmation mixte avec des prix de sortie des logements correspondant au marché local.

A l'issue de la visite, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le groupe Réalités était lauréat de l'appel à projets Fonds de Friche au titre de l'Ademe à hauteur de 300.000 E.