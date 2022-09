Réalités : rassuré ?

(Boursier.com) — Realités monte de 1,3% à 31,60 euros ce vendredi, alors que sur le semestre écoulé, le groupe a enregistré un EBITDA de 17,5 ME, en progression de 25,9%. Le taux d'EBITDA passe ainsi de 11,1 % au 30 juin 2021 à 12,4 %. Le résultat net part du groupe est inchangé à 2,8 ME.

Le pipeline de l'activité Maîtrise d'ouvrage et les projets en cours dans l'activité Maîtrise d'usage, soit un volume d'affaires de 2,9 MdsE, confortent la société dans sa capacité à délivrer une croissance forte dans les prochains mois.

Réalités réaffirme ainsi son objectif de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 400 ME et d'atteindre en 2025 un chiffre d'affaires de 800 ME et un taux de résultat opérationnel de 8%.

"Une publication qui rassure, notamment sur la marge brute de l'Ouvrage" commente Portzamparc qui souligne que le management confirme sa feuille de route, "alors que le marché montre des signes d'essoufflement, que les ventes dans le neuf ralentissent et cette fois-ci sous un effet demande et non d'offre". Portzamparc reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 49,50 euros.