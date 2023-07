Réalités publie un chiffre d'affaires de 180,2 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — Fort d'un maillage territorial efficient et d'activités d'usage et d'ouvrage synergiques, le Groupe Réalités dispose d'un réservoir de croissance embarqué à la fois qualitatif et diversifié. Le montant des réservations a augmenté de 30% au 30 juin (vs. 30/06/2022) pour atteindre 230,5 millions d'euros HT au terme du 1er semestre. Également, sur la période les actes ont fortement progressé de 51% (vs. 30/06/2022), à 197,9 ME HT. Le groupe de développement territorial annonce ainsi un chiffre d'affaires de 180,2 ME au 1er semestre 2023, en hausse de 28%. "Dans un contexte de marché très difficile, ces excellents résultats démontrent la résilience du modèle économique lié à un positionnement stratégique reconnu, à la qualité et la diversité de ses projets" commente la direction.

"Je tiens à saluer l'engagement très fort, la résilience et l'agilité permanente des équipes de REALITES, sans qui ces résultats exceptionnels n'auraient pas été rendus possibles dans le contexte de marché fortement dégradé que nous connaissons actuellement" commente Yoann Choin-Joubert, président-directeur général du groupe REALITES.

Sur l'activité commerciale, Thomas Lierman, vice-président de la Maîtrise d'ouvrage précise que :

"Face à la crise financière qui a entraîné un arrêt brutal de l'industrie immobilière en France, la stratégie du Groupe consiste, en réalisant ses meilleurs efforts, à accélérer au mieux la rotation de son offre commerciale disponible. Il est essentiel d'assurer l'écoulement rapide des stocks pour garantir la poursuite du développement du Groupe. A noter que les stocks durs sont inférieurs à 10 logements au 30 juin 2023 (vs 7 au S1 2022). Cette approche doit permettre de renouveler fortement l'offre commerciale disponible à la vente à compter de l'année 2024 au cours de laquelle la baisse des coûts permettra de recréer de la marge opérationnelle."

REALITES annonce viser un chiffre d'affaires HT IFRS supérieur à 400 ME sur l'exercice, ainsi que des actes authentiques supérieurs à 500 ME et des réservations HT supérieures à 600 ME.

DES RESSOURCES FINANCIERES ACCRUES

Au terme du S1 2023, REALITES a atteint ses objectifs financiers grâce à la stratégie financière multicanale du Groupe et à la confiance renouvelée de ses partenaires historiques. Ainsi, REALITES a encaissé 53,9 ME de ressources financières complémentaires au cours de la période.

