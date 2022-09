Réalités : permis de construire purgé de tout recours pour le stade Bauer

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Réalités a annoncé que le permis de construire déposé pour la rénovation du stade Bauer à Saint-Ouen et la construction de la Bauer Box est purgé de tout recours. Cette nouvelle étape sécurise le projet et va permettre l'accélération des travaux, initiés en 2021. Le stade Bauer, qui reste ouvert tout au long du chantier, accueillera le premier match du Red Star FC lundi 12 septembre 2022. Le chiffre d'affaires prévisionnel du projet est supérieur à 250 ME, dont 45 ME consacrés à la rénovation du stade Bauer.

Le projet de Réalités prévoit la construction de la Bauer Box dont les travaux démarrent également en septembre 2022. Sur plus de 30.000 mètres carrés, ce nouveau lieu entremêlera sport, éducation, cultures urbaines et de nombreux services de proximité. La Bauer Box prévoit notamment d'accueillir une offre de coliving, des bureaux réversibles en établissement d'enseignement supérieur, un pôle médical ainsi que plusieurs restaurants et boutiques. La livraison de la Bauer Box est prévue pour début 2026.