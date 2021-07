Réalités ouvre une filiale au Sénégal

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial REALITES poursuit son développement international avec la création de REALITES SENEGAL, sa filiale de Maitrise d'Ouvrage à Dakar, Sénégal. Cette décision intervient après l'implantation réussie à Casablanca de REALITES AFRIQUE, la holding continentale du Groupe et de sa filiale, REALITES MAROC.

REALITES SENEGAL a pour mission de développer des projets immobiliers et urbains, majoritairement résidentiels, à forte valeur ajoutée pour le territoire sénégalais. En parfaite cohérence avec son statut d'entreprise à mission, la société développera des partenariats avec les entreprises locales compétentes tout en s'appuyant sur son équipe pluridisciplinaire dédiée au pilotage des projets.

La nouvelle filiale, dirigée par Amadou DIENG, présent au sein du Groupe depuis 2017, accueillera prochainement 5 collaborateurs et s'appuiera sur l'expertise technique et financière des équipes de REALITES MAROC et REALITES AFRIQUE.

REALITES SENEGAL entend se positionner dans un premier temps sur des programmes de logements haut de gamme, segment particulièrement recherché, principalement à Dakar et dans les nouvelles villes telles Diamniadio et Lac Rose.

2e économie d'Afrique francophone avec 16,2 millions d'habitants et 1er "hub" d'échanges économiques de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal affiche depuis 2016 une croissance dynamique qui devrait se traduire par des progressions* de 5,1% en 2021 et 6% en 2022. Son modèle démocratique stable, son économie diversifiée (services, industries agroalimentaires, matières premières), et les importants investissements publics d'infrastructure initié par le Plan Sénégal Émergent, attirent de nombreux investisseurs étrangers, la France en tête. Grâce à une démographie forte (population x2 d'ici 2030) d'importants besoins de développements territoriaux émergent, offrant au groupe REALITES d'excellentes perspectives d'activités.