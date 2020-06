Realités obtient un "PGE" de 21,5 ME

(Boursier.com) — Realités a conclu un contrat de crédit de 21,5 millions d'euros, garanti par l'Etat, avec ses banques partenaires. Ce financement vient compléter une série de plusieurs mesures prises ces derniers mois, destinées à accroître la liquidité du Groupe et lui permettre de soutenir la reprise de ses activités.

Réalisé dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (" PGE "), dans le contexte de crise Covid-19, cet emprunt sera destiné à soutenir la trésorerie du Groupe, poursuivre le développement de ses activités d'ouvrage et d'usage et assumer sereinement le surcoût lié à la crise. Ce prêt, garanti à hauteur de 90 % par l'Etat, d'une maturité initiale de 12 mois, pouvant être prorogé et amorti sur une durée maximale de 5 ans à la main du Groupe, porte intérêt au taux de 0,50 % sur sa période initiale.

Banque Populaire Grand Ouest, Banque Postale, BNP Paribas, BRED, Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, CIC, Palatine et Société Générale sont intervenues en qualité de banques prêteuses.