Réalités : nouvelle tranche obligataire de 17 ME

(Boursier.com) — Suite au remboursement à échéance d'une première émission obligataire de 29,9 ME, le groupe immobilier Réalités annonce avoir finalisé avec succès une nouvelle levée de fonds de type EURO PP pour un montant total de 17 ME, afin de poursuivre le développement de ses activités durant les prochaines années.

Ce nouveau placement a été émis pour une durée de 18 à 36 mois, au taux de 9%. Ces obligations de type EURO PP sont admises sur le Marché Euronext Access (code ISIN : R001400LUN7).

" Malgré la crise historique que traverse le secteur de la promotion immobilière résidentielle et tertiaire, nous sommes très heureux d'avoir tenu nos engagements vis-à-vis de nos partenaires historiques, en remboursant à échéance près de 30 ME de notre première tranche EURO PP, et de voir leur confiance renouvelée à travers le succès de cette nouvelle levée de fonds. Celle-ci nous permettra de profiter dans les meilleures conditions de la reprise du marché immobilier dès 2024 ", souligne Christophe de Brébisson, co-fondateur du groupe Réalités.