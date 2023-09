Réalités : mieux que prévu...

(Boursier.com) — Réalités monte de plus de 5% ce jeudi à 23,60 euros, alors que le chiffre d'affaires du premier semestre est ressorti à 187,1 ME, en hausse de 32,6%. L'EBITDA s'est inscrit à 22,2 ME, en hausse de +27,1%. Pour sa part, le résultat opérationnel a gagné 44,4% à 13 ME.

Après prise en compte d'un résultat financier de -8,6 ME contre -5,5 ME au 30 juin 2022, du fait de la remontée des taux et du financement des projets en cours, puis d'une charge d'impôts de 1,6 ME, le résultat net ressort en baisse à 2,8 ME au lieu de 3,6 ME.

Mieux que prévu

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, dans un marché qui demeurera difficile au second semestre, Réalités délivrera des performances en hausse avec un chiffre d'affaires supérieur à 400 ME et un résultat opérationnel en croissance...

Tenant compte des conditions de marché, et afin de maintenir son niveau de rentabilité, le Conseil d'Administration a décidé de réduire sa trajectoire de croissance, reportant son objectif d'atteindre les 800 ME de chiffre d'affaires à horizon 2025...

Portzamparc parle d'un "bon S1", de quoi revoir la projection de CA à plus de 400 ME cette année avec une avancée du ROP. Le report des objectifs de long terme jouera favorablement sur la rentabilité. De quoi viser un cours de 37,50 euros en restant acheteur sur le dossier.