Réalités livre la résidence Neo Verde à Nantes

Crédit photo © Wikimedia - auteur Jibi44

(Boursier.com) — Le Groupe Réalités livre la résidence Neo Verde, située en plein coeur de l'Ile de Nantes. Cette opération emblématique de 65 logements est primée 'Prix Spécial du Jury' lors de l'édition 2020 des Pyramides d'Argent des Pays de la Loire.

La résidence Neo Verde signe l'achèvement de la mutation du secteur de l'Ile de Nantes qui s'articule autour du Jardin des Fonderies. Le quartier bénéficie d'un environnement exceptionnel face au Jardin des Fonderies et à deux pas des bords de Loire récemment aménagés. Les habitants de la résidence bénéficieront de la proximité immédiate de nombreux commerces et transports en commun.

Neo Verde propose 65 logements du T2 au T5 fonctionnels et agréables à vivre, pensés pour les modes de vie et attentes de ses résidents. Dans un esprit de mixité et de rencontres, la résidence est également dotée de deux terrasses partagées, l'une au 5è étage proposant jardinières, potager, composteur et la seconde au 9e étage, agrémentée d'un solarium, réel lieu de vie et de partage. Cet espace "belvédère" permet de bénéficier d'une vue imprenable sur Nantes et de profiter de moments de détente. La présence de la crèche Tom Pouce et de l'association Ecopôle apporte une dynamique sociale, intergénérationnelle et également axée autour de projets environnementaux.