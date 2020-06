Réalités livre la résidence Le Carat à Angers

Crédit photo © iStock

(Boursier.com) — Réalités livre Le Carat, une résidence de haut standing située à Angers. L'immeuble jouit d'un emplacement exceptionnel à deux pas de la place de la Visitation, réputée pour son art de vivre et la qualité de ses commerces. A moins de 10 minutes de la place du Ralliement par la rue des Lys, la résidence offre un cadre de vie idéal entre le château des Ducs et la gare.

Intimiste, Le Carat se compose de 11 logements de haut standing, du 3 au 4 pièces (de 74 m2 à 135 m2), répartis sur trois étages. Spacieux et lumineux, les appartements sont prolongés par de grandes terrasses au dernier niveau. Ils profitent également d'une belle hauteur sous plafond de 2,80 mètres, rendant les espaces de vie accueillants et généreux.

"Nous sommes très heureux de livrer à nos clients, dans les conditions sanitaires actuelles, leur bien dans ce quartier reconnu pour son dynamisme et sa tranquillité et ce, après plus de 27 mois de chantier", indique Louis Grimault, responsable de l'agence Réalités d'Angers. "Nous tenons à remercier nos clients pour leur compréhension et surtout pour leur confiance, ainsi que les entreprises de BTP qui se sont fortement mobilisées ces dernières semaines, dans un contexte perturbé. De la conception à la livraison de ce programme haut de gamme, plus de 140 personnes se sont mobilisées entre le maître d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, les entreprises de chantier, toutes issues du territoire".