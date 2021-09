Réalités : les ventes 2021 vont être plus élevées que prévu...

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Réalités affiche un chiffre d'affaires consolidé de 125,3 ME, soit une progression de +87% par rapport au 1er semestre 2020.

L'EBITDA augmente de 60% à 13,9 ME, faisant ressortir un taux de marge de 11,1%. Dans la continuité, le résultat opérationnel progresse de 77% à 7,5 ME, tout en tenant compte des efforts d'investissements pour le développement des activités de Maîtrise d'usage.

Le résultat net s'établit à 4 ME, en hausse de 96% et le résultat net Part du Groupe à 2,8 ME, soit +123%...

Au 30 juin 2021, la société présente des capitaux propres de 102,3 ME avec un endettement financier net de 126,8 ME.

Fort de l'orientation de ses résultats au 1er semestre et de la nouvelle croissance des réservations, Réalités relève son objectif de chiffre d'affaires 2021 autour de 280 ME contre plus de 250 ME initialement annoncé.

La société confirme un taux de résultat opérationnel autour de 7% sur l'exercice.

Réalités confirme aussi le plan Ambitions 2025 qui a pour objectifs un chiffre d'affaires de 800 ME et un taux de résultat opérationnel de 8%.