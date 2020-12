Réalités : les cadres injectent 10 ME dans la société

(Boursier.com) — 49 managers de Réalités ont apporté 10 ME au capital, ce qui représente la levée de fonds la plus importante jamais réalisée auprès de ses cadres par une entreprise du secteur.

Avec le concours de la Banque Palatine et de la BRED, 49 managers sur 90 sollicités se sont regroupés au sein de la société Grand R, dotée de 10 ME, 7 ME apportés par les cadres et 3 ME par un emprunt qui se répartissent à hauteur de 4,87 ME au capital de Réalités et 4,8 ME au titre d'une obligation TSSDI sur Réalités.

Cette augmentation de capital, en plus de celle réalisée par les fondateurs au mois de juillet pour un peu moins de 15 ME, renforce les capitaux propres du Groupe.