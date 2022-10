Réalités lance une seconde tranche d'obligations vertes

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial Réalités lance la seconde tranche de son une émission d'obligations vertes à prime d'impact pour contribuer au financement de la stratégie de décarbonation de ses activités.

Après une Réalités levée de fonds de 1,5 ME auprès de plus de 660 investisseurs réalisée l'été dernier, le groupe lance une seconde tranche d'émission d'obligations vertes avec prime d'impact, à hauteur d'au moins 1,5 ME. Dès à présent en collecte, elle est ouverte à la souscription jusqu'au 30 novembre.