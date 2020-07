Réalités lance une augmentation de capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Réalités annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut d'environ 15 ME pouvant être porté à environ 17 ME par exercice de la clause d'extension.

- Montant de l'Augmentation de Capital : 14.813.360,00 euros pouvant être porté à un maximum de 17.035.360,00 euros (après exercice intégral de la clause d'extension, le cas échéant)

- Parité de souscription : 2 Actions Nouvelles pour 7 actions existantes

- Prix unitaire de souscription : 20,00 euros par Action Nouvelle

- Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 6 juillet 2020 au 17 juillet 2020 inclus

- Période de souscription : du 8 juillet 2020 au 21 juillet 2020 inclus

- Engagements de souscription : montant total de 11,5 ME représentant 77,6% du montant de l'Augmentation de Capital (hors clause d'extension) par DOGE INVEST, actionnaire de contrôle de la Société détenues par les Fondateurs dirigeants, et REACTION, contrôlée par DOGE INVEST, agissant de concert avec cette dernière

- Portzamparc BNP Paribas : Chef de file, teneur de livre et listing sponsor

Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-Directeur Général du Groupe, a déclaré : "Notre ambition de bâtir un acteur international du développement des territoires, acteur transcendant les clivages actuels, est possible grâce à l'intégration des métiers de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'usage, de la foncière, de toute l'ingénierie embarquée et de notre ADN. Cette ambition s'appuie également sur une stratégie de croissance puissante, utile et durable. Actuellement, avec le management, nous bâtissons l'entreprise des dix prochaines années en investissant dans notre outil de production d'une part ainsi que dans le développement de notre business d'autre part. Cette période nécessite évidement des ressources financières nouvelles et permanentes. Nous lançons donc une augmentation de capital de taille raisonnable mais suffisante pour accompagner cette transformation. Les fondateurs participent largement à cette opération."