Réalités : lance son nouveau process de construction sur 900 logements

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial Réalités, via son pôle Réalités Building Technologies, met en oeuvre son innovation technologique exclusive : la fabrication industrielle "hors site" de bâtiments décarbonés sur mesure, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Ce nouveau process constructif divise par 2 la durée des chantiers tout en minimisant leurs nuisances, et réduit significativement les coûts financiers de construction.

Ce nouveau modèle repense les méthodes traditionnelles de réalisation des bâtiments et répond à chaque enjeu clé de la construction d'avenir : industrialisation, réduction de l'empreinte carbone et production locale , indique Jérôme Philippe, secrétaire général de RBT et cofondateur de Tessa.

Le groupe Réalités a consolidé début juin 2021 son importante avance industrielle avec l'ouverture, à Rennes, d'une nouvelle unité de fabrication hors site sur 11.000 m2, offrant une capacité de production de 500 logements par an, soit 130.000 m2 de murs (inauguration en septembre 2021). Son pôle ingénierie sera étoffé afin de renforcer sa capacité de réponses sur mesure à de nouveaux projets complexes.

Parallèlement et via RBT, le Groupe accélère ses investissements en R&D afin de poursuivre ses innovations en process constructifs. Il entend ainsi optimiser la mixité des matériaux utilisés et élabore une offre en modulaires afin de rendre les constructions encore moins coûteuses et plus performantes énergétiquement. Enfin, il développe une robotique intégrée exclusive, destinée à augmenter la productivité et éradiquer toute pénibilité lors du process de fabrication.