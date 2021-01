Réalités : lance son club d'actionnaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial Réalités lance son Club des Actionnaires. Baptisé 'Utiles en Actions' en référence à 'Utiles maintenant', la marque d'entreprise à mission du Groupe, le Club a pour vocation de renforcer les liens entre Réalités et ses actionnaires. Dans un contexte de fort développement pour l'entreprise, il favorisera une meilleure connaissance des activités du Groupe, de sa stratégie et de ses perspectives.

En adhérant à Utiles en Actions, les actionnaires pourront :

- entretenir une relation directe et régulière avec Réalités, avec la réception en temps réel de l'actualité financière du Groupe,

- échanger avec les dirigeants fondateurs lors de rencontres ou de webinaires dédiés,

- être invités à des événements exclusifs...

Yoann Choin-Joubert, P-DG fondateur du Groupe, commente : En approuvant en Assemblée Générale l'adoption du statut d'entreprise à mission, nos actionnaires ont écrit il y a quelques jours l'Histoire de Réalités. Aujourd'hui, nous leur affirmons en retour notre volonté renouvelée d'aligner nos intérêts et de les emmener avec nous dans cette grande aventure entrepreneuriale, en partageant notre ambition et nos valeurs. Le lancement d'Utiles en Actions est une étape de plus dans la relation de transparence et de dialogue que nous souhaitons entretenir avec vous, actionnaires de Réalités .

'Utiles en Actions' est ouvert à tous les actionnaires de Réalités détenant au moins 1 action au nominatif ou au porteur. L'adhésion est gratuite, et s'effectue en ligne sur le site.

Réalités présentera le 28 janvier son plan stratégique 'Ambition 2024'. L'action Réalités est sur un cours de 26,7 euros.