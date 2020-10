Réalités : inauguration de ''The Bridge'' à Saint-Nazaire

Crédit photo © Réalités

(Boursier.com) — Charles Trarieux (Directeur de Programmes Réalités Pays de la Loire) et Jacques Stern (Président d'Harmonie habitat) ont inauguré la résidence "The Bridge", première réalisation du groupe de développement territorial Réalités à Saint-Nazaire.

La résidence propose 56 logements du T1 bis au T4 répartis sur deux halls, l'un donnant au nord sur l'avenue François Mitterrand et le second au sud sur la rue Arthur Rimbaud. Située à quelques pas du front de mer, la résidence "The Bridge" est au coeur d'un quartier à l'image de la vie nazairienne. "The Bridge" s'élève sur 5 étages. L'ensemble du projet architectural permet à la résidence une intégration réussie dans son environnement. L'ensemble du RDC est occupé par des places de parking, évitant ainsi toute nuisance sonore pour assurer un cadre de vie agréable à tous les occupants. Un aménagement des espaces extérieurs est prévu avec la plantation d'arbres de haute tige et d'arbustes.