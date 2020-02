Réalités grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Réalités grimpe de 2,7% ce vendredi à 24,85 euros, alors que le Chiffre d'affaires IFRS 2019 est ressorti à 165,5 ME, en hausse de 23,9%, au-dessus des objectifs attendus. Le Chiffre d'affaires IFRS 2020 est attendu en forte croissance autour de 220 ME, à la faveur du niveau d'actes enregistrés en 2019 à des plus hauts historiques et de l'intégration des activités de Maîtrise d'Usage dans les comptes IFRS

La direction a confirmé l'amélioration de la rentabilité sur l'exercice 2019 avec un objectif d'EBITDA révisé à la hausse et désormais attendu supérieur à 15,5 ME contre initialement prévu "supérieur à 14 ME".

En termes de diversification produits, le Chiffre d'Affaires lié à la Maîtrise d'Ouvrage des Activités Gérées a contribué pour 18,5% au Chiffre d'Affaires total 2019 (vs. 25,5% en 2018). L'intégration du groupe de résidences étudiantes CAP'ETUDES début 2020 (objectif d'ouverture de 2 résidences par an à partir de 2022) et l'accélération du nombre de projets de résidences seniors gérées en cours de développement (7 résidences en cours de construction à livrer d'ici fin 2022) vont fortement contribuer à la croissance du Chiffre d'Affaires de la Maîtrise d'Ouvrage sur les trois prochains exercices.

Relèvement de l'objectif de rentabilité 2019 et de l'objectif de CA IFRS 2020

L'année 2019 a constitué, comme annoncé par le management, une année de transition pour le Groupe qui lui a permis de se structurer afin de tenir ses objectifs de croissance à fin 2020, tels que fixés lors de la présentation des comptes du 31/12/2017.

Malgré les investissements engagés sur l'exercice, notamment en termes de recrutements et de moyens opérationnels, mais également la pression plus forte sur les coûts de construction, Réalités a révisé à la hausse son objectif d'EBITDA. Le Groupe anticipe désormais un EBITDA 2019 supérieur à 15,5 ME, contre initialement prévu "supérieur à 14 ME".

Pour 2020, à la faveur du niveau des actes constatés sur 2019 et de l'intégration du Chiffre d'Affaires lié aux activités de Maîtrise d'Usage, le groupe relève aussi ses objectifs et prévoit une nouvelle croissance de son Chiffre d'Affaires IFRS, attendu autour de 220 ME (+33 % vs. 2019).

"Dans un environnement adverse, Réalités confirme son profil de valeur de croissance. À 5,9x EV/EBITDA 20 et 7,2xEV/EBIT 20, le titre affiche toujours une décote significative sur ses peers (7,3x EV/EBITDA 20 et 8x EV/EBIT 20)" commente Portzamparc qui vise un cours de 29 euros en restant acheteur sur le dossier.