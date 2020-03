Realités : forte hausse du résultat net

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2019, le chiffre d'affaires de Réalités ressort au-dessus des prévisions à 165,4 ME, soit +23,8%.

L'EBITDA est en très nette progression à 20,4 ME, soit +46,8% vs. 2018. Le Résultat opérationnel est de 16,5 ME, soit +48,4%.

Quant au Résultat net part du groupe, il est de 7,5 ME en hausse de +76,9%.

Le niveau de Gearing ressort à 76% hors financement des actifs immobiliers contre 61% fin 2018.

Dans l'attente d'une date certaine de sortie de la crise sanitaire actuelle, la société réserve ses projections pour l'exercice 2020.