Réalités : forte augmentation du résultat opérationnel

(Boursier.com) — Chez Réalités, le chiffre d'affaires du premier semestre est de 187,1 ME à +32,6%.

L'EBITDA ressort à 22,2 ME, en hausse de +27,1%.

Pour sa part, le résultat opérationnel gagne 44,4% à 13 ME.

Après prise en compte d'un résultat financier de -8,6 ME contre -5,5 ME au 30 juin 2022, du fait de la remontée des taux et du financement des projets en cours, puis d'une charge d'impôts de 1,6 ME, le résultat net ressort en baisse à 2,8 ME au lieu de 3,6 ME.

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, dans un marché qui demeurera difficile au second semestre, Réalités délivrera des performances en hausse avec un chiffre d'affaires supérieur à 400 ME et un résultat opérationnel en croissance.

Tenant compte des conditions de marché, et afin de maintenir son niveau de rentabilité, le Conseil d'Administration a décidé de réduire sa trajectoire de croissance, reportant son objectif d'atteindre les 800 ME de chiffre d'affaires à horizon 2025...