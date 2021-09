Réalités finalise l'acquisition de 85% de Vindemia

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe de développement territorial Réalités acquiert 85% du capital de Vindemia, groupe de restauration d'entreprises basé dans l'Ouest de la France, opérant notamment la marque Midi & Demi. Les fondateurs, qui conservent 15% du capital, continuent à en assurer la direction opérationnelle et le développement des activités sur les prochaines années.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de renforcement des activités récurrentes de Maîtrise d'usage de Réalités, avec lesquelles apparaissent de fortes synergies. Elle ouvre également de nouvelles opportunités pour l'activité Maîtrise d'ouvrage, dans le cadre du développement du tertiaire et des grands projets.

Vindemia gère dans le grand Ouest près de 25 établissements, soit plus de 3.000 couverts journaliers. La société emploie 90 salariés et a généré en 2019 un chiffre d'affaires proche de 5 ME. L'acquisition a notamment été réalisée par échange de titres auto-détenus par Réalités.

Fondé en 2006 par Christine Denis et Frédéric Monnier, Vindemia exploite des restaurants d'entreprises sous la marque Midi & Demi. A travers des solutions adaptables et multi-concepts et des valeurs de service partagées par l'ensemble des collaborateurs, Midi & Demi réinvente l'offre de restauration traditionnelle : qualité des produits, convivialité, espaces partagés.

Cette acquisition participe à la stratégie de renforcement des activités récurrentes de Maîtrise d'usage de Réalités, en cohérence avec son engagement d'entreprise à mission. Elle concrétise aussi une relation partenariale entre les deux structures, Midi & Demi animant depuis janvier 2021 la restauration des équipes de l'Intrépide, le nouveau siège social de Réalités. L'ambition de Réalités est d'accompagner la forte croissance de Midi & Demi et de porter cette nouvelle activité comme un nouvel usage récurrent du Groupe. L'objectif de tripler le chiffre d'affaires à horizon 2025 est porté par les fortes synergies intra-groupe et par le gain de nouveaux clients soucieux d'offrir une nouvelle offre à leurs collaborateurs au sortir de la crise sanitaire.

Afin de garantir la continuité du projet et une intégration dans les meilleures conditions, Christine Denis et Frédéric Monnier conservent la direction générale de Vindemia. Christophe de Brebisson, Directeur général Maîtrise d'usage de Réalités en assurera la fonction de Président.