Réalités en négociations pour le rachat de Cap'études

(Boursier.com) — Réalités est entré en négociations exclusives avec l'actionnaire et associé fondateur du Groupe " Cap'études ". La réalisation de cette opération, attendue courant janvier 2020, est subordonnée à la mise en place des emprunts bancaires et à la signature d'un accord définitif après consultation du management et des salariés du groupe Cap'études.

Créé en 2003 et basé à Valence (Drôme), le groupe Cap'études exploite des résidences étudiantes. Développé et dirigé par Renaud Mattera, fondateur et président, le groupe gère et administre une quinzaine de résidences, soit plus de 1 700 appartements en France, pour un CA de l'ordre de 10 ME.

Cap'études est présent historiquement dans l'Est de la France et a travaillé ces dernières années avec Réalités au développement de nouvelles résidences en Bretagne et Pays de Loire (Rennes, Angers).