Réalités : du nouveau à la tête de Réalités Afrique

(Boursier.com) — Implanté au Maroc depuis 2018, Réalités renforce sa gouvernance avec la nomination de Ilhame Maaroufi au poste de directeur général de Réalités Afrique, filiale du groupe de développement territorial français Réalités. Par ailleurs, rappelons que le Groupe avait déjà procédé à la nomination de Rachid Bennani en juin 2021 en tant que Directeur général de Réalites Maîtrise d'Ouvrage Maroc.

Le groupe poursuit donc la structuration de sa direction générale au Maroc autour d'une équipe 100% locale et affiche ainsi sa volonté de renforcer la parité et les expertises individuelles et collectives, dans un contexte marqué par l'accélération de ses investissements dans le Royaume...