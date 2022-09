Réalités : du nouveau à la Maîtrise d'usage

(Boursier.com) — Presque un an jour pour jour après la nomination de Thomas Lierman au poste de Vice-Président en charge de la Maîtrise d'ouvrage, le groupe Réalités annonce, ce lundi 19 septembre 2022, la nomination de Karine Bachelier au poste de Vice-Présidente en charge de la Maîtrise d'usage. Le Groupe réaffirme ainsi son positionnement stratégique de "développeur territorial" autour de ses deux piliers : l'ouvrage et l'usage.

En très forte croissance, la Maîtrise d'usage est composée de 4 pôles : hospitalité, santé, divertissement et restauration. En 2022, cela représente un total de 11 marques, 54 établissements en France et 370 collaborateurs. Avec cette nomination, Réalités s'appuie sur "une personnalité reconnue pour sa culture entrepreneuriale et forte de son succès à la tête d'Heurus, première filiale d'usage créée par le Groupe en 2013".